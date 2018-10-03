Музей старообрядчества Казани пополнился вазой и иконой XVII века из дома Шамовых

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани на конференции, приуроченной к 110-летию смерти купца-хлебопромышленника Якова Шамова, Музей старообрядчества получил в подарок для пополнения своей коллекции икону XVII века и вазу из дома Шамова.

Уникальные предметы формирующемуся в столице РТ музею преподнесла куратор Шаляпинской коллекции экспонатов, ученый секретарь НКЦ «Казань» Инесса Эделева.

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Традиции старообрядческой благотворительности» начала свою работу сегодня в кафедральном соборе Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви (РПсЦ) и в музее К(П)ФУ. В Музее старообрядчества Казани, который готовится к открытию в здании кафедрального старообрядческого собора, этой теме будет посвящено много экспонатов и разделов.

Завтра участники конференции отправятся в Чистополь, становление и развитие которого во многом определялось именно старообрядческими семьями. Один из актуальных проблем в этом городе является возвращение старообрядческой общине принадлежащего государству здания бывшей богадельни на Нариманова, 56.

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