ГБКЗ имени Сайдашева представил новый концертный сезон на 2018-2019 год

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Государственный большой концертный зал имени Салиха Сайдашева объявил об открытии нового сезона 2018-2019 годов, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Зрителям представлены абонементные программы, среди которых концерты под названиям «Музыка при свечах», где прозвучит камерная музыка в исполнении Струнного квартета РТ. В абонемент входит четыре концерта: «Божественный Гендель. Старинные немецкие мастера», «Блистательный Вивальди. Итальянское барокко», «Солнечный Моцарт. Венские классики», «Великий Чайковский. Золото русской музыки»,



Абонемент «Хоровой кроссовер» представит цикл концертов Государственного камерного хора РТ. Среди них – «Мой адрес – Советский союз», «Брызги Шампанского», «Танцы +», «Детство – это Я и Ты».



В «Сказках органного королевства» прозвучат органные истории для всей семьи. Зрители смогут посетить «Сказку о Лунной тетради, или С чего все начиналось», «Сказку о Снежной королеве, или Рождественские органные импровизации», «Сказку об Абрикосовой косточке, или Все трубы в гости к нам!».



Большим интересом пользуется абонемент «Песочные истории», который включает концерты – музыкальные сказки с песочной анимацией.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о новом абонементе для всей семьи – «Детский мир».

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