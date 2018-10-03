Путин назвал подрыв доверия к доллару стратегической ошибкой США

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Подрыв доверия к доллару из-за санкционной политики является «колоссальной стратегической ошибкой» Соединенных Штатов. Об этом на пленарном заседании проходящего в Москве форума «Российская энергетическая неделя» заявил Президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По мнению Президента РФ, американцы «реально пилят сук, на котором сидят».

Причину этого Путин увидел в стандартной ошибке имперской политики. Принимающие решения уверены в отсутствии негативных последствий даже от непродуманных действий, но они «наступают рано или поздно», пояснил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин рассказал о поддержке его инициатив по дедолларизации экономики страны со стороны Президента России.

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