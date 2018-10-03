В Казани осудили владельцев подпольного казино на Четаева

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор по делу о незаконной организации азартных игр. Несколько человек организовали подпольное казино в доме №47а на улице Четаева.

На скамье подсудимых – владельцы игрового салона Алексей Евстафьев и Ярослав Камаев. Под суд также попали администраторы заведения – Диляра Подогова и Дарья Семина.

По данным следствия, 37-летний Евстафьев и 32-летний Камаев организовали подпольное казино в жилом доме. Клиентов в игровое заведение привлекали через смс-рассылку, а внутрь пускали только по предварительной записи по телефону.

Владельцы подумали и о маркетинге: организовывали розыгрыши призов и предлагали клиентам бесплатно прохладительные напитки, пиво и сигареты.

Задержали их в мае. Во время обыска из помещения оперативники изъяли 12 системных блоков, ноутбук, мониторы и 16 тысяч рублей.

Сегодня поддержать подсудимых пришли их родители, супруги и даже маленькие дети.

Сторона защиты попросила наказать Камаева и Евстафьева двумя годами условно со штрафом в сто тысяч рублей. Девушек посчитали справедливым только оштрафовать.

Во время судебного заседания выяснилось, что Семиной и Подоговой за работу в салоне обещали по две тысячи рублей.

«Ваша честь, свою вину я полностью признаю. Я пошла на этот шаг, потому что мне нужно было помочь маме и у меня ипотека», – выступила с последним словом Дарья Семина.

Подогова также признала свою вину и объяснила, что согласилась на эту работу потому, что одна воспитывает ребенка.

В свою очередь, владельцы салона попросили суд принять во внимание, что сейчас девушки безработные.

«Хотелось бы попросить учесть, что девчонки в данный момент безработные, а мы сейчас работаем в некоммерческой общественной организации, пока на общественных началах», – сообщил Алексей Евстафьев.

Кроме этого, подсудимый попросил, чтобы оборудование, которое изъяли во время обыска не уничтожали, а передали в детский дом.

Сегодня же во второй половине дня судья огласил приговор: владельцев салона приговорили полутора годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Семина и Подогова заплатят штраф в 100 тысяч рублей каждая.

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