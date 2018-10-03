(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Внести свой вклад в ведение Красной книги РТ может каждый. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам.

Достаточно сфотографировать встреченный вами вид животного и растения. Если вы узнали, кто это, то фотографию можно отправить по этой ссылке.

Если вид вам неизвестен, то фото необходимо разместить здесь.

В обоих случаях нужно заполнить карточку с дополнительными данными о растении или животном.

Вся информация для анализа и хранения передается в отдел биоразнообразия Госкомитета РТ по биоресурсам и будет использована при создании Красной Книги Республики Татарстан в следующем издании.

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