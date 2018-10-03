(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ заставила «Азнакаевскнефть» восстановить загрязненный участок, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки сотрудники Татарской природоохранной прокуратуры и специалисты из Минэкологии выяснили, что на предприятии произошел разлив нефти. В результате на территории Бугульминского района было загрязнено около 700 квадратных метров почвы. Руководство организации о случившемся умолчало.

НГДУ «Азнакаевскнефть» оштрафовали по статьям «Порча земель», «Сокрытие или искажение экологической информации» и «Нарушения требований по охране недр».

Прокуратура также потребовала у руководителя ПАО «Татанефть», чтобы тот привлек виновных к дисциплинарной ответственности.

В итоге загрязненный участок восстановили, а отходы утилизировали.

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