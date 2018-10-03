(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Прокуратура просит отправить депутата Казгордумы Надыра Хайруллина на пять лет в колонию. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Приволжского районного суда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Надыра Хайрулина — депутата, экс-лидера фракции «Единой России» в Казгордуме, генерального директора предприятия «Мойдодыр-Казань» обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, депутат в 2014 году выполнил роль посредника при передаче взятки в 24 млн рублей. Деньги должны были помочь в оформлении документов на многоквартирные дома, которые по документам строились как индивидуальное жилье.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.