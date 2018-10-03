Завтра в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

С пяти утра до шести часов вечера 4 октября в республике местами в республике возможен сильный юго-западный ветер до 17 метров в секунду, а также гроза.

МЧС напоминает, что не стоит выходить на улицу при грозе, а также держаться на расстоянии от окон, а находясь снаружи, постарайтесь найти укрытие.

При сильном ветре следует избегать нахождения возле линий электропередачи, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов.

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