Татар-информ

3 октября 2018, 23:04

Культура

Ансамбль танца «Казань» даст пять концертов в Узбекистане

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Культура

Ансамбль танца «Казань» даст пять концертов в Узбекистане

Фото: архив

Гастроли начнутся 4 октября с концертного зала Бухары.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Ансамбль танца «Казань» выступит с программой «Танцы народов мира» в Узбекистане с 4 по 13 октября, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Гастроли начнутся 4 октября с концертного зала Бухары. 5 октября коллектив выступит в Навои, 6 октября – в Самарканде, а 12 и 13 октября – в Ташкенте.

Татарстанские артисты уже прибыли в столицу Узбекистана Ташкент. 2 октября состоялась торжественная встреча коллектива ансамбля в международном аэропорту имени Ислама Каримова.

Всего в Узбекистан прилетели 50 человек во главе с худруком, народной артисткой РТ Чулпан Закировой. В ходе гастролей артисты также намерены посетить достопримечательности Узбекистана.

Предыдущие гастроли ансамбля танца в Узбекистане проходили в 2011 году. Текущая поездка организована по просьбе татарской диаспоры Узбекистана, которая была озвучена на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым в сентябре 2017 года.

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