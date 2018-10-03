Минэкологии РТ выделило более 16 млн рублей для борьбы с наводнениями в Лаишевском районе

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Для борьбы с разливами реки Меши в Лаишевском районе Татарстана Министерство экологии РТ выделило более 16 млн рублей. Тендер на расчистку и углубление русла притока Меши размещен на сайте госзакупок.

Одной из особенностей притока реки Меши является мелкое извилистое русло. Заросли ветлы и тальника в пойме мешают нормальному водотоку. Из-за этого во время паводков и проливных дождей происходит затопление ближайших участков и жилых домов села Бима.

Процесс расчистки будет включать несколько этапов. С помощью экскаваторов специалисты расширят русло реки на расстоянии 2 км, далее на самосвалах изъятый грунт будет вывезен для дальнейшей рекультивации. Откосы русла планируется укрепить за счет посева многолетних трав по обеим сторонам реки. Затем наиболее проблемные участки укрепят при помощи каменной наброски. Для проезда специальной техники работникам придется выкорчевать деревья и кустарники вблизи места проведения земельных работ.

Расчистка русла позволит стабилизировать водохозяйственную обстановку, увеличить пропускную способность реки и снизить вероятность затопления села Бима.

На данный момент выбирается подрядчик, который сможет выполнить работы по расчистке и углублению дна реки. Работы продлятся до декабря 2019 года.

Согласно заключению экспертов Минэкологии, работы не причинят существенного вреда растительной и животной среде Лаишевского района.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.