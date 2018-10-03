В Казани за один день пятеро водителей оштрафованы за то, что не пропустили скорую

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Казани прошел рейд по водителям, не пропускающим автомобили скорой помощи, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Сегодня днем дорожные полицейские совместно с сотрудниками скорой медицинской помощи Казани провели профилактическое мероприятие «Уступи дорогу».

Правоохранители обращали внимание на водителей, не предоставляющих преимущество в движении автомобилям спецслужб с включенными проблесковыми маячками и сиренами.

В процессе мероприятия на 500 рублей были оштрафованы пять таких нарушителей. А у одной автоледи не оказалось при себе документов, необходимых для управления авто.

ГИБДД Казани напоминает водителям о том, что их пренебрежительное отношение к ПДД может помешать автомобилям спецслужб своевременно среагировать на экстренные вызовы и вовремя прибыть на помощь.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.