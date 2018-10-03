В Челнах зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах зарегистрирован самый низкий уровень безработицы за все время существования службы занятости, пишет газета «Челнинские известия».

Согласно данным службы занятости, на 1 октября в городе на учете состоят 829 безработных, уровень безработицы составляет 0,29 процента.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в сентябре в четырех моногородах республики – Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске и Камских Полянах – сократилось число безработных. При этом количество безработных в трех других моногородах – Елабуге, Нижнекамске и Чистополе – выросло.

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