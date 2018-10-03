Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на триллион рублей

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). По итогам девяти месяцев 2018 года пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли вклады и накопительные счета на общую сумму более 1 трлн рублей.



ВТБ продолжает развивать продажи своих продуктов в цифровых каналах. По итогам трех кварталов 2018 года количество вкладов, открытых дистанционно, выросло с 34 процентов до 57 процентов в общем объеме. На сегодняшний день каждый второй вклад клиенты банка оформляют без посещения офиса. Наиболее популярны среди них вклады на срок до одного года, доля которых составляет около 35 процентов.



В настоящее время в ВТБ-Онлайн для депозитов, открываемых дистанционно, действуют повышенные процентные ставки, в частности, до 6,7 процента по вкладу «Максимум». Кроме того, минимальная сумма по всем видам вкладов снижена до 30 тыс. рублей. Процедура оформления депозита в онлайн-канале занимает несколько минут.



Количество активных пользователей ВТБ-Онлайн с начала года увеличилось на 924 тыс. человек и достигло 5,6 млн пользователей.

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