Путин поручил изыскать средства для реализации пенсионной реформы

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин на заседании Кабинета министров поручил правительству изыскать средства для реализации пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, с учетом внесенных поправок пенсионная реформа не только не даст дохода в бюджет, но ее реализация потребует дополнительных финансовых вливаний.

Министр финансов РФ Антон Силуанов добавил, что в ближайшее время в Пенсионный фонд России будут направлены трансферты в 100 млрд рублей.

Всего в течение первых шести лет преобразования пенсионной системы России понадобится 500 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что поправки Президента РФ Владимира Путина смягчили первоначальный проект пенсионной реформы. Так, возраст выхода на пенсию для женщин составил не 63, а 60 лет, (для многодетных матерей предусмотрен досрочный выход на пенсию), накопительную часть можно получать с 55 лет женщинам и с 60 — мужчинам.

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