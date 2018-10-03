Синоптики обещают Казани аномально теплый октябрь

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Из прогноза Гидрометцентра России следует, что октябрь в Казани выдастся аномально теплым. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования К(П)ФУ, профессор Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

Если среднесуточная многолетняя температура октября в столице Татарстана равняется 4 градусам тепла, то сегодня она будет превышена на 4 градуса, заметил ученый.

По словам Переведенцева, на погоду в Казани повлиял североатлантический циклон, принесший с собой дожди. Ближайшие десять дней в городе будут пасмурными, но не холодными: ночью столбики термометров преимущественно не будут опускаться ниже 7 – 9 градусов тепла.

Завтра, 4 октября, в Казани ожидается до +14 градусов днем и до +6 ночью. Вероятны дожди. Пятница, 5 октября, будет холоднее и солнечнее, температура не превысит 9 градусов тепла днем и 2 градусов тепла ночью.

Суббота, 6 октября, воскресенье, 7 октября, и понедельник, 8 октября, обещают быть теплыми, но пасмурными и дождливыми. Наиболее теплая погода ожидается в воскресенье: днем воздух прогреется до 15 градусов тепла, а ночью охладится до 9, рассказал метеоролог.

При этом в сентябре среднемесячная температура также оказалась выше нормы на 3 градуса. «Этот месяц был летним», – добавил Переведенцев.

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