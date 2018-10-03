Жительницы Автограда и Альметьевска смогут пройти обследование по выявлению рака груди

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). 6 октября в Альметьевске и 7 октября в Набережных Челнах состоится социальная акция #ЯПРОШЛА – для повышения осведомленности жительниц Татарстана о важности ранней диагностики рака груди, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Мероприятие состоится в рамках информационной кампании «Образование против новообразований».



В Альметьевске акция пройдет с 10:30 до 16:30 в ТЦ «Западный», в Набережных Челнах – с 10:00 до 16:00 в ТЦ SunriseCity. Бесплатный прием женщин будут осуществлять ведущие онкологи-маммологи Татарстана. Также в случае необходимости можно будет пройти ультразвуковое исследование в специально оборудованных кабинках.



Цель кампании – вдохновить женщин заботиться о собственном здоровье и проходить обследования на регулярной основе. Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин. Вовремя диагностированный рак на I-II стадиях в 90 – 95 процентах случаев излечим.

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