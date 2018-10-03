Рустам Минниханов: «Мы будем сотрудничать с Ираном по разным направлениям»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). О готовности развивать экономические связи с Исламской Республикой Иран заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах проходящего в Москве форума «Российская экономическая неделя».

«В отличие от США у России и ЕС несколько иная позиция (по Ирану – прим. Т-и). Мы ориентируемся на позицию руководства нашей страны. Мы будем сотрудничать в рамках российско-иранских отношений. У нас есть хорошие контакты с иранскими партнерами», – приводит слова Президента РТ РИА Новости.

Рустам Минниханов уверен, что в экономических отношениях с Ираном развивать необходимо не только нефтехимическое направление, но и ряд других. Это, в частности, машиностроение, сельское хозяйство, IT, цифровизация и так далее.

«Мы можем сотрудничать во всех этих направлениях. В сельскохозяйственном направлении нет вообще никаких ограничений. Иран нуждается в халяльной продукции, и мы готовы ее поставлять», – заметил Президент Татарстана в кулуарах РЭН.

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