Скончался работавший с Beatles звукорежиссер Джефф Эмерик

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Британский звукорежиссер Джефф Эмерик, работавший с ливерпульской четверкой Beatles, скончался на 73-м году жизни, передает РИА Новости.

О смерти звукорежиссера сообщил его менеджер Уильям Забалет. По его словам, он намеревался забрать Джеффа на шоу в Тусоне и договаривался с ним о встрече. Внезапно в процессе разговора Эмерик почувствовал себя плохо и бросил трубку. Его агент вызвал «скорую помощь», но было слишком поздно. По словам Уильяма, Эмерик долгое время испытывал проблемы с сердцем, у него стоял кардиостимулятор.

Эмерик – обладатель награды академии звукозаписи США «Грэмми» (Grammy Awards). Звукорежиссер начал работать на ставшей впоследствии знаменитой студии Abbey Road, когда ему было 15 лет. При его участии вышли в свет такие легендарные песни Beatles, как Love Me Do, I Want To Hold Your Hand, She Loves You и A Hard Day's Night.

Впоследствии он стал основным звукорежиссером группы в студии и вместе с ними записал пластинки Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The White Album и Abbey Road.

