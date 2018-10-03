Аэропорт «Бегишево» в этом году увеличил перевозку пассажиров на 34 процента

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Аэропорт «Бегишево» с начала года обслужил 600 тыс. пассажиров, что на 34 процента превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По итогам девяти месяцев текущего года пассажиропоток на международных направлениях вырос на 60 процентов и составил 96 тыс. 503 человека. На внутренних линиях обслужено 497 тыс. 788 пассажиров, рост составил 31 процент.

Самыми востребованными направлениями в сентябре оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а также новый рейс в Краснодар.

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