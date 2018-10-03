(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Татарстане спасатели пришли на помощь заблудившимся грибникам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Так, вчера днем неподалеку от села Бима Лаишевского района спасатели ЗПСО №3 нашли в лесу двух женщин в возрасте 51 и 54 лет. Местные жительницы отправились собирать грибы и потеряли ориентацию на местности.

Через полчаса уже в Верхнеуслонском районе неподалеку от садового товарищества «Агрострой» спасатели ЗПСО №2 отыскали в лесу 68-летнего грибника, который также заблудился, собирая грибы.

Медицинская помощь спасенным не требовалась.

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