Жители Казани смогут написать Всероссийский экономический диктант

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Завтра, 4 октября, желающие смогут на базе Казанского (Приволжского) федерального университета написать Всероссийский экономический диктант. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Всероссийский экономический диктант в этом году проводится уже во второй раз, и во второй раз его региональной площадкой становится К(П)ФУ. Всего же мероприятие пройдет на 1,2 тыс. площадках в 83 регионах страны, пояснил на пресс-конференции ТАСС президент Вольного экономического общества, председатель оргкомитета диктанта Сергей Бодрунов.

Принять участие в диктанте может любой желающий. Участники мероприятия из числа школьников и студентов, набравшие более 80 баллов, будут приглашены в финал всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки». Результаты диктанта будут представлены на Всероссийском экономическом собрании, приуроченном к профессиональному празднику – Дню экономиста.

Начнется диктант в 10 часов утра, регистрация желающих принять участие в нем стартует в 9 часов. Основная площадка акции разместится в Институте управления, экономики и финансов К(П)ФУ (ул. Бутлерова, д. 4). В аудитории А403 должны собраться более 100 студентов университета и все желающие написать диктант.

Кроме того, ученики IT-лицея и лицея имени Лобачевского КФУ напишут диктант в стенах своих учебных заведений. Сопровождать участников мероприятия будут волонтеры Студенческого научного общества ИУЭФ.

Диктант нацелен на повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных групп, а также оценку экономической активности и грамотности населения регионов. Тема акции на этот раз сформулирована следующим образом: «Сильная экономика – процветающая Россия!» Впервые мероприятие будет организовано не только в РФ, но и на территории Монголии и Таджикистана.

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