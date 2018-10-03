(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2018 года в области химии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Королевскую шведскую академию наук.

Обладательницей высокой научной награды станет Фрэнсис Арнольд за работы по направленной эволюции молекул ферментов.

Также премия будет вручена Джорджу Смиту и Грегори Уинтеру за разработку фагового дисплея пептидов и антител, который позволяет изучать вид и назначение отдельных белков и пептидов, а также связей между ними в ДНК.

Вручение Нобелевской премии по химии состоится (по традиции) в день рождения ее основателя 10 декабря в Стокгольме.

Призовой фонд этого года составил 9 млн шведских крон, т. е. более 1 млн долларов.

Единственным российским (советским) химиком, удостоенным Нобелевской премии, стал в 1956 году Николай Николаевич Семёнов за исследование механизма химических реакций (известная Мария Кюри получила премию уже будучи гражданкой Франции).

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