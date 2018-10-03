Банки Германии выдали «Нижнекамскнефтехиму» 240 млн евро для строительства новой электростанции

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). ПАО «Нижнекамскнефтехим» заняло у консорциума из шести немецких банков 240 млн евро на срок до 2033 года. Долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Euler Hermes подписано сегодня в Москве на полях форума «Российская энергетическая неделя».

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и Даниэль Шманд от Deutsche Bank AG. Церемония подписания соглашения состоялась в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова.

«Высокий кредитный рейтинг ГК "ТАИФ" – это серьезный инвестиционный ресурс», – подчеркнул Рустам Минниханов. «Средства кредитной линии будут направлены на финансирование контракта с Siemens в рамках реализуемого ПАО "Нижнекамскнефтехим" проекта по строительству новой электростанции мощностью 495 МВт (ПГУ-ТЭС)», отмечает пресс-служба Президента РТ.

Позже, общаясь с журналистами, Президент Татарстана отметил высокую энергоемкость современных нефтехимических производств, влекущую за собой необходимость обновления энергетических комплексов: «От стоимости энергоресурсов – технологического пара и электроэнергии – во многом зависит конкурентность и инвестиционная привлекательность».

По словам Минниханова, новая электростанция, оснащенная самым современным оборудованием, позволит при меньшем потреблении топлива производить больше энергии. «Подписание сегодняшнего соглашения – очень важное событие не только для Татарстана, но и для всей страны», – добавил он.

Президент РТ также напомнил, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Deutsche Bank заключают уже не первое крупное кредитное соглашение. В мае текущего года была достигнута договоренность с консорциумом немецких банков о финансировании строительства нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. т этилена в год.

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