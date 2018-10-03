В Елабуге к поселку многодетных семей начали прокладывать газопровод

(Елабуга, 3 октября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге к земельным участкам многодетных семей начали прокладывать сети газоснабжения. Сейчас ведутся работы по газификации поселка многодетных семей, расположенного рядом с деревней Хлыстово.

Речь идет о самом первом массиве земель, который был выделен еще в 2014 году. Газовикам предстоит проложить 3 км газопровода. Участок достаточно сложный, так как трубы прокладываются под водой и под дорожным асфальтом.

«В настоящий момент идет укладка трубопроводов общей протяженностью 3 км. Очень сложный объект, так как работаем в стесненных условиях. Всего здесь будут два газорегуляторных пункта», – отметил начальник ЭПУ «Елабугагаз» Азат Нурмиев.

Голубое топливо жители поселка получат летом следующего года. Всего здесь насчитывается около 700 участков. Некоторые семьи уже построили здесь дома, а кое-кто даже живет в них.

По словам Нурмиева, диаметр газопровода даст возможность обеспечить газом не только первый массив микрорайона многодетных семей, но и второй массив, выделенный годом позже, а также близлежащие земельные участки. Работы ведутся по республиканской программе. По этой же программе прокладывают сети газоснабжения и в самом городе. Газовики работают в микрорайоне «Лесная поляна» площадью 10 га и в районе ЦРБ.

Программа рассчитана на два года. Следующими газ получат участки, расположенные во втором массиве.

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