Татар-информ

3 октября 2018, 16:14

Общество

В Нижнекамске более ста семей заселились в новый дом по проспекту Мира

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Общество

В Нижнекамске более ста семей заселились в новый дом по проспекту Мира

Фото: ntr-24.ru

Благоустроенные квартиры начисто отделаны, в них установлены счетчики учета воды, газа и электроэнергии, регуляторы тепла.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 3 октября, в Нижнекамске введен в эксплуатацию новый жилой дом № 123 по проспекту Мира, сообщает «НТР 24».

Новоселье отмечают более сотни жильцов – это семьи работников компании «Татнефть», которые приобрели жилье по программе социальной ипотеки.

Благоустроенные квартиры начисто отделаны, в них установлены счетчики учета воды, газа и электроэнергии, регуляторы тепла. Лифты в доме уже работают. Кроме того, здесь запущено отопление.

Из окон квартир открывается живописный вид на Корабельную рощу, недалеко от дома находится остановка общественного транспорта, во дворе благоустроена детская площадка, рядом расположен детский сад.

На сегодняшний день в Нижнекамске к сдаче готовятся еще три многоквартирных дома: один на улице Корабельная и еще два – в 49-м микрорайоне.

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