Старые песни о главном прозвучали для пожилых людей Елабуги

(Елабуга, 3 октября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках декады инвалидов в Елабуге для пенсионеров была организована большая концертная программа «Старые песни о главном…комсомольской юности посвящается».

Большой зал Дворца культуры с трудом вместил всех гостей праздника. Со сцены прозвучало много теплых слов и благодарностей в адрес елабужан почтенного возраста от руководства Елабуги.

В этот же день заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина вручила награды активистам ветеранского движения города, также 11 лучших работников социальной сферы были удостоены благодарственных писем главы района. Кроме того, в фойе Дворца культуры была организована осенняя выставка, а желающие могли записаться на курсы Университета третьего возраста.

В этом году в ЕИ КФУ открыли курсы для пенсионеров по 5 направлениям. Среди них: ЗОЖ, школа правовых знаний, психология, татарский язык. Самое популярное направление — основы компьютерной грамотности. В этом году за парты сядут более 100 пенсионеров Елабуги.



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