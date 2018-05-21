С начала года татарстанские нефтяники добыли 21 млн т нефти

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В период с января по сентябрь 2018 года предприятия группы «Татнефть» добыли 21,7 млн т нефти. Это на 126 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает пресс-служба компании.

В сентябре предприятия группы «Татнефть» смогли добыть 2,46 млн т нефти. При этом львиную долю добычи обеспечило ПАО «Татнефть». Его показатели за прошлый месяц составили 2,43 млн т, а с начала года – 21,52 млн т нефти. Рост добычи составил почти 140 тыс. т по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За пределами республики в период с января по сентябрь 2018 года «Татнефть» добыла 253 тыс. т углеводородов, показатель оказался ниже прошлогоднего на 12 тыс. т. При этом заметно выросла добыча сверхвязкой нефти. С начала года нефтяники добыли 1,4 млн т этого сырья и превысили показатели прошлого года на 270 тыс. т. За этот же период «Татнефть» построила и сдала 428 скважин.

Кроме того, с начала года комплекс «ТАНЕКО» переработал 6,9 млн т сырья. Из них 6,4 млн т – нефтесырье. Итогом работы комплекса за девять месяцев стало производство 6,5 млн т нефтепродуктов, отмечается в сообщении пресс-службы «Татнефти».

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