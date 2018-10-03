«ТАИФ» подписал соглашение с Siemens для повышения прозрачности закупок

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). ОАО «ТАИФ» и компания Siemens сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась на полях проходящего в Москве форума «Российская энергетическая неделя».

В присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова и главы концерна Siemens AG Джо Кэзера документ скрепили подписями генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и президент Siemens в России Александр Либеров.

Новый документ представляет собой продолжение подписанного в 2014 году между ГК «ТАИФ» и компанией Siemens соглашения о стратегическом сотрудничестве. Предназначение нового соглашения – «расширить взаимодействие в части обеспечения прозрачности прямых закупок предприятиями группы "ТАИФ" оборудования, комплектующих, запасных частей производства компании Siemens», отмечает пресс-служба Президента РТ.

Партнеры также подтвердили намерение продолжить работу над совместными проектами в области энергетики и энергосберегающих технологий, автоматизации технологических процессов и комплексного учета ресурсов, внедрения современного электротехнического оборудования для систем энергоснабжения промпредприятий.

Компания Siemens сейчас продолжает строительство парогазовой электростанции на 495 МВт на ПАО «Нижнекамскнефтехим» и выражает заинтересованность в участии в других масштабных инвестиционных проектах ГК «ТАИФ».

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