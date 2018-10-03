(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Почти сто тысяч татарстанцев не могут выехать за границу из-за долгов, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Приставы Татарстана напоминают, что в отношении гражданина может быть вынесено ограничение в праве выезда из страны, если сумма его долга достигла отметки в 30 тысяч рублей. Однако, если должник не оплачивает необходимую сумму в указанный срок, планка для запрета на выезд становится 10 тыс. рублей.

С долгом в 10 тыс. рублей или больше не смогут покинуть страну алиментщики, должники по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, при взыскании имущественного ущерба и (или) морального вреда вследствие преступления.

Жителям республики рекомендуется заблаговременно получать сведения о наличии задолженности, поскольку отмена ограничения занимает некоторое время, что особенно актуально в сезон отпусков. Проверить наличие или отсутствие задолженности можно в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств», который находится на официальном сайте Управления ФССП России по РТ. Узнать, имеется ли ограничение на выезд, можно также в районном отделе судебных приставов по месту жительства.



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