Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Жителей России ждут десятидневные каникулы на Новый год и пятидневные на Первое мая. Это следует из постановления Правительства РФ, утвердившего перенос выходных дней в 2019 году.

Выходные дни 5 января (суббота), 6 января (воскресенье) и 23 февраля (суббота), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесены на 2 мая (четверг), 3 мая (пятница) и 10 мая (пятница).

Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января. На День защитника Отечества россияне будут отдыхать два дня – 23 и 24 февраля, а на Международный женский день их ждут три дня отдыха – с 8 по 10 марта. Первомайские каникулы продлятся пять дней, с 1 по 5 мая, а выходные по случаю Дня Победы – четыре дня, с 9 по 12 мая.

Кроме того, россияне будут отдыхать в День России, 12 июня, и на День народного единства – со 2 по 4 ноября.

Ранее соответствующие предложения Минтруда РФ были одобрены Трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

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