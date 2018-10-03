Ученые из Татарстана участвуют в конкурсе технополиса «Эра»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Ученые из Татарстана участвуют в конкурсе на научные должности военного инновационного технополиса «Эра». Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Отбор конкурсантов проходил в июле-августе 2018 года, и на объявленные вакансии поступило около 500 резюме. Среди прошедших в первый этап конкурса 119 кандидатов есть представители не только Москвы, но и Татарстана, регионов Сибири и Дальнего Востока.

Основными критериями отбора стали опыт работы по специальности, наличие ученой степени и ученого звания в сфере деятельности, наличие патентов на изобретения и полезные модели. Лучшие кандидаты были определены 21 августа конкурсной комиссией ведущих экспертов из нескольких управлений и структур Министерства обороны России и руководства технополиса «Эра».

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