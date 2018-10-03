Татар-информ

3 октября 2018, 21:34

Общество

Магдеев попросил гаражные кооперативы не позориться на фоне отремонтированных дорог

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Общество

Магдеев попросил гаражные кооперативы не позориться на фоне отремонтированных дорог

Мэр Челнов провел рейд по улицам и проспектам, приведенным в порядок в этом году.

(Набережные Челны, 3 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел рейд по улицам и проспектам, капитально отремонтированным в этом году. Он попросил руководство гаражных кооперативов, чьи территории находятся в запущенном состоянии, не позориться на фоне приведенных в порядок дорог.

Глава Автограда проверил готовность дорог, которые в этом году попали в федеральные и республиканские программы по капитальному ремонту. Он побывал на Хлебном проезде, который активно используется такими тремя ведущими предприятиями, как «Челны-Холод», «Челны-Хлеб» и «Булгарпиво». Стоимость работ здесь составила 133,2 млн рублей, из них 98,4 млн рублей выделил Фонд развития моногородов РФ, а 34,8 млн рублей – республиканский бюджет. Помимо новой дороги здесь появились тротуары, освещение, ливневая канализация, парковки.

Мэр также посетил проспект 40 лет Победы, на реконструкцию которого израсходовано 850 млн рублей. Тут Магдеев обратил внимание на объекты, расположенные на территориях гаражных кооперативов. Районным властям он рекомендовал провести встречи с председателями гаражных сообществ, стоянок, владельцами земельных участков, чтобы те привели свои территории в надлежащий вид. Давно некрашеные заборы, снесенные бордюры и неубранный мусор на фоне обновленной дорожной инфраструктуры выглядит особенно неприглядно.

Также было решено высадить деревья у станции скорой медицинской помощи, привести в порядок пожарный выход с картодрома и внешний вид трансформаторных будок.

 

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