(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Tele2 обеспечит связью журналистов. Мобильный оператор Tele2 и Союз журналистов России договорились о сотрудничестве. Компания станет эксклюзивным поставщиком связи для организации, которая объединяет около 100 тыс. журналистов по всей стране.

Tele2 заключила договор о сотрудничестве с Союзом журналистов России. Теперь участникам организации в разных регионах страны будет доступна связь оператора на выгодных корпоративных условиях. Оператор успешно работает в бизнес-сегменте, и его клиентами уже являются такие компании, как «Аэрофлот», Uber, «Яндекс-Такси», банк ВТБ, банк «Россия», Транскапиталбанк, ЦИАН, Ericsson, «Вкусвилл» и другие.

Оператор не просто предоставляет бизнес-клиентам качественную мобильную связь, но предлагает им доступ к своей digital-экосистеме на базе мобильных услуг. Уникальные партнерские сервисы созданы в сотрудничестве c лидерами в разных областях и привносят комфорт в ежедневную жизнь клиентов. Так, абоненты Tele2 могут оплачивать с мобильного телефона парковку, делать интернет-покупки, оплачивать взносы по кредиту, переводить деньги на банковские карты и пользоваться партнерскими предложениями.

Союз журналистов России — одна из крупнейших профессиональных организаций в Европе. Он активно участвует в законотворческой деятельности, защищает права и интересы журналистов, сотрудничает с международными профессиональными организациями и способствует развитию журналистского образования. Союз объединяет около 100 тыс. человек и 82 региональные организации.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2: «Число корпоративных клиентов Tele2 постоянно пополняется компаниями с сильным брендом, а в скором времени мы будем обслуживать одну из самых авторитетных общественных организаций России. Нам важно завоевать расположение новых клиентов. Уровень удовлетворенности наших абонентов в бизнес-сегменте составляет 81 процент. Независимые исследования показывают, что это лучший результат в отрасли. Клиентам нравятся высокое качество голосовой связи и скоростного интернета, доступные цены и простота услуг Tele2. Помимо этого, наши абоненты могут пользоваться инновационными сервисами на стыке телекома и других отраслей. Эти услуги упрощают рутинные процессы и улучшают качество жизни клиентов Tele2».

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России: «Расширение преференций и льгот для членов Союза журналистов России — одна из приоритетных задач нашей организации. В наш цифровой век очень важно в любое время „быть на связи“, то есть иметь постоянный и комфортный доступ к неотъемлемым составляющим профессии — телефону, интернету, мессенджерам, другим техническим средствам, без которых в наше время просто невозможно обойтись. Соглашение с Tele2 стало для нас важным шагом на пути развития системы привилегий для членов Союза журналистов России. Мы не случайно выбрали Tele2 в качестве партнера — эта компания предлагает помимо услуг связи целый набор цифровых услуг, которые особенно востребованы журналистами».

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44 процента, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 процентов. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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