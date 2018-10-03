Рэпер Face отменил концерт в Казани по неизвестным причинам

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Концерт рэпера Face в Казани, запланированный на 9 ноября, отменен. Выступление должно было состояться на площадке бывшего ночного клуба Luxor.



Об этом 21-летний исполнитель Иван Дремин (настоящее имя певца) сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Певец отменил весь гастрольный тур по России, запланированный на эту осень.



Face извинился перед своими фанатами: «Тур, запланированный на осень 2018 года, отменяется. Приношу извинения всем, кто построил планы, связанные с моими концертами».



Артист добавил, что «пути неисповедимы» (таково название последнего альбома исполнителя – прим. Т-и), а также пообещал, что у поклонников будет возможность посетить его концерты, но не в этом году.



Фанаты, узнав об известии, сильно расстроились, а некоторые из них занервничали и попытались узнать причину отмены. «Я не удивлен», «А билеты сохранить или как? Я уже купил, уже собрался сегодня ехать и увидел новость!», «Я занервничала», «Это из-за слов о Крыме?» – писали фанаты в соцсетях.



В последнем альбоме артист раскритиковал коррупцию, церковь и бюрократию. В песне «Менталитет» Face объявляет себя врагом государства, а в композиции «Четвертый всадник» заявил, что его страна – «одна большая зона».

По билетам на концерт Face в Казани можно будет пройти на концерт рэпера Хаски, который состоится 30 октября на этой же площадке. По вопросу возврата билетов нужно обращаться в места их приобретения.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на концерт Монеточки все билеты были распроданы задолго до ее выступления.

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