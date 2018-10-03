(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Суд отправил за решетку экс-директора управляющей компании из Альметьевска за растрату 17 млн рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде было установлено, что с 2009 по 2013 год бывший директор управляющей компании ООО «Комплект+сервис» в Альметьевске не перечислял деньги, полученные от жильцов квартир в качестве планы за услуги ЖКХ, ресурсоснабжающим предприятиям. Все деньги мужчина тратил по своему усмотрению.

В итоге ущерб, нанесенный экс-руководителем управляющей компании, составил 17 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье «Растрата, совершенная в особо крупном размере». Ближайшие два года экс-начальник УК «Комплект+сервис» проведет в колонии общего режима.



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