Татар-информ

3 октября 2018, 13:50

Экономика и финансыОфициальная хроника

Минниханов: Инвестиции в переработку нефти в Татарстане за 5 лет составили 710 млрд рублей

Экономика и финансыОфициальная хроника

Минниханов: Инвестиции в переработку нефти в Татарстане за 5 лет составили 710 млрд рублей

Фото: tatarstan.ru

Объем переработки нефти в республике за последние годы вырос на 12 процентов

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Татарстан системно наращивает переработку нефти, выпуская продукцию нефтепереработки с высокой добавленной стоимостью. За последние 5 лет в проекты по переработке нефти вложено 710 млрд рублей, – сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«С 1999 года мы принимаем программы развития нефтегазохимического сектора нашей республики. У нас работают группы „Татнефть“ и ТАИФ. За это время, с 1999 года, инвестиции на новые проекты, на углубление, на переработку составили 1,3 триллиона рублей. За последние пять лет – 710 миллиардов рублей. Это говорит о том, что точка роста нашей республики — нефтехимический комплекс, хотя у нас серьезно представлено машиностроение, у нас два автомобильных производителя – КАМАЗ и Ford Sollers, у нас есть производство самолетов, вертолетов, судостроение», – сказал Минниханов на панельной дискуссии международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Мы были нефтяной республикой, продавали нефть, переработка выросла на 12 процентов, сырьевой сектор снизился. И дальше у нас большие планы – запуск нового завода на 6 млн тонн. Вся продукция нацелена на дальнейший передел на нефтехимию», — отметил Президент.

Глава республики напомнил, что группа ТАИФ готовится ввести в эксплуатацию комплекс переработки тяжелых остатков на заводе „ТАИФ-НК“ в Нижнекамске, на объекте начались пусконаладочные работы. «Это 3,7 млн тонн гудрона будет превращено в продукты с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул Минниханов.  

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Президент отметил, что в Татарстане также реализуется серия проектов в области нефтехимии. В частности, «Нижнекамскнефтехим» расширяет линейку каучуков, выпускает востребованные на рынке полимеры, такие как полистирол и полиэтилен. «Казаньоргсинтез» наращивает выпуск полиэтиленов высокого и низкого давления, поликарбоната и других продуктов.

«Отдельно хочу сказать, что мы практически приступили к реализации проекта „Этилен-600“ в Нижнекамске, есть большие планы по развитию „Казаньоргсинтеза“, это связано с сырьевым обеспечением. Хотя структурно уже идет большая модернизация газовых печей. Нефтехимический комплекс — это точка развития республики», — уверен Минниханов.

Делегация Татарстана во главе с президентом республики принимает участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя», который проводится по инициативе Правительства РФ в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

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