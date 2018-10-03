На ТОСЭР «Чистополь» появится новое производство труб из полиэтилена

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Еще один резидент скоро появится на площадке территории опережающего социально-экономического развития «Чистополь». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На заседании специальной комиссии, которое состоялось сегодня в Доме Правительства РТ под председательством Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, была обсуждена и одобрена заявка компании «Гиперион». Предприятие будет производить трубы низкого давления из полиэтилена.

Общая сумма инвестиций в проект должна составить около 34 млн рублей. Будет создано не менее десяти новых рабочих мест. В год производство планирует выпускать до 2 млн погонных метров трубы. При этом основными поставщиками сырья станут татарстанские предприятия.

По прогнозам специалистов компании «Гиперион», высокий спрос на полиэтиленовые трубы низкого давления, существующий как в России, так и за ее пределами, позволит полностью окупить вложения в течение первых же четырех лет при внутренней норме доходности 43,3 процента.

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