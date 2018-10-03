Станислав Галиев: Недоволен своей игрой на старте сезона

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Форвард казанского «Ак Барса» Станислав Галиев заявил, что недоволен своей игрой на старте этого сезона. В 11 матчах нападающий забросил всего две шайбы.

«Конечно, недоволен своей игрой, хотелось бы большего. Стараюсь об этом не думать, просто выходить, работать и приносить пользу команде», — отметил Галиев.

Перед выездной серией игрок тренировался в белой майке и, скорее всего, не сыграет в Москве против «Динамо». «Может, белый шлем — белая майка? Означает ли это, что я вне состава? Без понятия, завтра все узнаем. Думаю, команда начинает играть в тот хоккей, в который должна — больше получается и в нападении, и в защите. Мы стали более уверенными. Нужно продолжать работать, забивать больше голов, добавлять в большинстве. Будет непростая выездная серия. Да, у „Динамо“ многое не получалось, но по игре у них все нормально, они бьются. С новым тренером они будут на эмоциях. С „Локомотивом“ и „Северсталью“ будут очень тяжелые матчи», — добавил хоккеист.

«Ак Барсу» предстоит выездное турне из трех встреч: 4 октября казанцы в Москве сыграют с «Динамо», два дня спустя в гостях поборются с «Локомотивом» и завершат выезд игрой в Череповце против «Северстали». Ближайший домашний матч «барсы» проведут 11 октября, в Казань приедет московский «Спартак».

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