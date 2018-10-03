Производство средств защиты растений в ОЭЗ «Алабуга» будет запущено в I квартале 2019 года

(Елабуга, 3 октября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В I квартале 2019 года в ОЭЗ «Алабуга» будет запущено производство средств защиты растений «Август-Алабуга», сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

Сейчас на территории завода ведется монтаж оборудования, завершается прокладка инженерных сетей. Всего освоено 2,9 млрд рублей инвестиций из планового объема 3,49 млрд.

Предприятие будет производить собственные и лицензионные пестициды в объеме до 30 млн литров в год. Реализация проекта позволит снизить долю импортной продукции почти в два раза – с 60 процентов до 33, отмечается в сообщении пресс-службы.

Накануне строящееся предприятие осмотрел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, посетивший Елабугу ради участия в церемонии запуска завода по выпуску субстратов для растений Grodan.

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