Дмитрий Киселев

3 октября 2018, 13:20

Спорт

В Казани пройдет второй Международный турнир по самбо на Кубок Президента РТ

Рекомендуем

Спорт

В Казани пройдет второй Международный турнир по самбо на Кубок Президента РТ

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Соревнования пройдут с 5 по 7 октября во Дворце единоборств «Ак Барс».

(Казань, 3 октября, «Татар-информ, Дмитрий Киселев). С 4 по 7 октября в казанском Дворце единоборств «Ак Барс», уже во второй раз пройдет Международный турнир по самбо на Кубок Президента Республики Татарстан. Организаторами соревнований выступили Международная федерация самбо (FIAS), Всероссийская федерация самбо и Федерация самбо Республики Татарстан при поддержке Министерства спорта Республики Татарстан и Дирекции спортивных и социальных проектов. На четыре дня столица Татарстана станет еще и столицей мирового самбо.

200 спортсменов из 25 стран выйдут на ковры, чтобы поспорить за высшую награду соревнований, Кубок Президента Республики Татарстан. Борьба развернется в 27 весовых категориях по спортивному и боевому самбо.

Решением исполкома Международной федерации самбо (FIAS) в 2017 году данному турниру присвоена квалификационная категория «А», что позволяет победителям турнира присваивать спортивное звание мастер спорта международного класса, а также набирать рейтинговые очки, чтобы забронировать себе участие в Европейских играх 2019 года.

5 октября предварительные поединки начнутся с 10.00. Торжественное открытие соревнований организаторами запланировано на 16.00. 

Напомним, первый Международный турнир по самбо на Кубок Президента Республики Татарстан прошел год назад. В нем приняло участие более 150 спортсменов из 20 стран, а борцы татарстанской школы самбо завоевали 13 медалей разного достоинства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Станислав Галиев: Недоволен своей игрой на старте сезона

Новости дня
15:27
На трассе в Апастовском районе РТ иномарка насмерть сбила парня

Авария произошла на 4-м километре трассы Каратун – Черемшан.

15:22
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2018 года в области химии
15:14
Минсельхозпрод: Татарстан недобрал почти миллион тонн зерна

В республике собрано 3,7 млн т зерна при средней урожайности 26 ц/га.

15:10
Марат Ахметов вручил фермерам гранты на общую сумму 240 млн рублей

Грантовая поддержка предоставлена по программам поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и сельхозкооперативов.

15:07
В Авиастроительном районе Казани иномарка протаранила опору ж/д моста

Водителя «Шевроле Круз» госпитализировали с переломом плеча.

15:00
Банки Германии выдали «Нижнекамскнефтехиму» 240 млн евро для строительства новой электростанции

Кредитное соглашение между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом из шести немецких банков подписано на полях московского форума РЭН.

14:52
С начала года татарстанские нефтяники добыли 21 млн т нефти

«Татнефть» нарастила нефтедобычу по сравнению с прошлым годом.

14:45
Нижнекамка отдала интернет-мошенникам 135 тысяч рублей

Женщина попалась на уловку мошенников, пытаясь приобрести в Сети бытовую технику.

14:36
«ТАИФ» подписал соглашение с Siemens для повышения прозрачности закупок

Документ был подписан на полях форума «Российская энергетическая неделя» в присутствии Президента РТ Рустама Минниханова.

14:35
Почти сто тысяч татарстанцев не могут выехать за границу из-за долгов
14:30
Ученые из Татарстана участвуют в конкурсе технополиса «Эра»

В первый этап конкурса научных должностей прошли 119 из 500 кандидатов.

14:24
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году
14:10
ВТБ закрыл сделку с фондом Bonum Capital по приобретению банка «Возрождение»

Ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Возрождения», предполагается сохранить.

14:02
Производство средств защиты растений в ОЭЗ «Алабуга» будет запущено в I квартале 2019 года

На территории завода ведется монтаж оборудования, уже освоено 2,9 млрд рублей инвестиций.

13:50
Минниханов: Инвестиции в переработку нефти в Татарстане за 5 лет составили 710 млрд рублей

Объем переработки нефти в республике за последние годы вырос на 12 процентов

13:44
На ТОСЭР «Чистополь» появится новое производство труб из полиэтилена

В Доме Правительства РТ прошло заседание комиссии по рассмотрению заявок от кандидатов в резиденты ТОСЭР «Чистополь».

13:42
Рэпер Face отменил концерт в Казани по неизвестным причинам

Артист заметил, что «пути неисповедимы», и пообещал, что у поклонников еще будет возможность посетить его концерты.

13:35
Суд отправил за решетку экс-директора управляющей компании из Альметьевска за растрату 17 млн рублей

Деньги за услуги ЖКХ, полученные от жильцов многоквартирных домов, мужчина тратил по своему усмотрению.

13:30
Станислав Галиев: Недоволен своей игрой на старте сезона

Нападающий «Ак Барса» отметил, что старается работать на льду и приносить пользу команде.

13:20
В Казани пройдет второй Международный турнир по самбо на Кубок Президента РТ

Соревнования пройдут с 5 по 7 октября во Дворце единоборств «Ак Барс».

13:20
Государственный камерный хор РТ вернулся с гастролей в Крыму

Татарстанский коллектив выступил в Симферополе и Бахчисарае.

13:12
В Казани реконструируют 14 детских лагерей

Реконструкция будет проводиться в рамках выполнения поручения Президента РТ.

13:04
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев провел прием граждан

В режиме видеоконференцсвязи были рассмотрены обращения жителей республик Татарстан, Мордовия, и Удмуртской Республики.

12:51
В Петербурге пьяный отец зарубил 11-летнего сына
12:45
Из-за сбежавшего барана в Казани образовалась пробка
События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×