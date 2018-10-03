В Казани пройдет второй Международный турнир по самбо на Кубок Президента РТ

(Казань, 3 октября, «Татар-информ, Дмитрий Киселев). С 4 по 7 октября в казанском Дворце единоборств «Ак Барс», уже во второй раз пройдет Международный турнир по самбо на Кубок Президента Республики Татарстан. Организаторами соревнований выступили Международная федерация самбо (FIAS), Всероссийская федерация самбо и Федерация самбо Республики Татарстан при поддержке Министерства спорта Республики Татарстан и Дирекции спортивных и социальных проектов. На четыре дня столица Татарстана станет еще и столицей мирового самбо.

200 спортсменов из 25 стран выйдут на ковры, чтобы поспорить за высшую награду соревнований, Кубок Президента Республики Татарстан. Борьба развернется в 27 весовых категориях по спортивному и боевому самбо.

Решением исполкома Международной федерации самбо (FIAS) в 2017 году данному турниру присвоена квалификационная категория «А», что позволяет победителям турнира присваивать спортивное звание мастер спорта международного класса, а также набирать рейтинговые очки, чтобы забронировать себе участие в Европейских играх 2019 года.

5 октября предварительные поединки начнутся с 10.00. Торжественное открытие соревнований организаторами запланировано на 16.00.

Напомним, первый Международный турнир по самбо на Кубок Президента Республики Татарстан прошел год назад. В нем приняло участие более 150 спортсменов из 20 стран, а борцы татарстанской школы самбо завоевали 13 медалей разного достоинства.

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