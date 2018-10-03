Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев провел прием граждан

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Нижнем Новгороде заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провел прием граждан.

Обращения жителей республик Татарстан, Мордовия, и Удмуртской Республики рассматривали с применением видеоконференцсвязи.

Насущные проблемы обсудили при участии главных федеральных инспекторов, представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления этих регионов ПФО.

От Республики Татарстан в приемную главы государства обратилась жительница Нижнекамска по вопросу строительства школы в микрорайоне № 45. Она рассказала, что школьников приходиться возить в общеобразовательные учреждения соседних микрорайонов.

По информации первого замминистра образования и науки РТ Андрея Поминова, строительство школы на 800 мест запланировано за счет республиканского бюджета. Планируется сдать объект в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2019 года.

Олег Машковцев поручил присутствовавшим инспекторам проконтролировать исполнение принятых решений и представить доклады по итогам проведенной работы.

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