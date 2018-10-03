(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Григорий Князев). В Казани реконструируют 14 детских лагерей летнего отдыха. Об этом в ходе визита в лагерь «Спутник» в Кадышево заявил мэр Казани Ильсур Метшин. Визит мэра проходил в рамках подготовки к выполнению поручения Президента Татарстана Рустама Минниханова по восстановлению и модернизации муниципальных детских лагерей Казани.

В ходе визита Метшин осмотрел жилые корпуса, спортивную площадку, столовую и лагерный клуб и подтвердил, что считает необходимой реконструкцию лагеря. «То, что мы сохранили инфраструктуру, и она служит детям — большой плюс, но что 50 лет здесь ничего не менялось, это, конечно, нас не красит», — заявил градоначальник. По его словам, лагерь «Спутник» будет одним из 4 лагерей, которые войдут в первую очередь реконструкции.

«Часть из лагерей мы сможем сделать круглогодичными. У нас очень много мероприятий проходит в Казани, к ним большой интерес. И эти лагеря в отсутствие детей могут быть теми же хостелами, где небольшой чек, куда могут приезжать спортсмены, где могут проходить различные мероприятия, конференции. Мы хотим комплексно подойти к этому вопросу, чтобы загородные лагеря были не только местом отдыха детей, но и местом круглогодичного активного отдыха для всех казанцев», — поделился мэр с журналистами своим видением развития казанских лагерей.

Детский лагерь «Спутник» в поселке Кадышево Авиастроительного района был построен в 1969 году и с тех пор не проходил капитального ремонта. Это действующий лагерь, принимающий летние смены. Список остальных лагерей первой очереди пока, по словам градоначальника, утверждается.

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