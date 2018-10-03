Государственный камерный хор РТ вернулся с гастролей в Крыму

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Государственный камерный хор Татарстана вернулся с гастролей в Крыму. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала художественный руководитель коллектива Миляуша Таминдарова.

Государственный камерный хор РТ вместе с хором «Таврический Благовест» 30 сентября дал в Художественном музее Симферополя концерт «Мост дружбы». По словам Таминдаровой, в программе выступления соседствовали произведения на татарском и украинском языках.

Также татарстанский коллектив выступил 1 октября в зале Зынджирлы-медресе в Бахчисарае. Основанное еще в 1500 году, оно стало единственным медресе на полуострове, не разрушенным в советские годы. Худрук Государственного камерного хора РТ отметила неповторимую энергетику места и потрясающую акустику зала. Коллектив исполнил произведения классика хоровой музыки РТ Шамиля Шарифуллина, а также песни крымских татар.

Государственный камерный хор Татарстана создан в 2007 году.

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