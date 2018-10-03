(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Из-за сбежавшего барана в Казани образовалась пробка. Фотографии животного в разных уголках города выкладывают пользователи в соцсетях.

В первый раз барашка заметили на трамвайных путях. Очевидцы пишут, что он направлялся в сторону остановки «Тектоник».

Позднее беглеца заметили на улице Космонавтов, где он вызвал серьезный переполох среди водителей. Автомобилистам пришлось быть максимально осторожными, чтобы не сбить животное. На некоторое время из-за барана казанские водители застряли в пробках.

Куда направился дальше беглый баран – неизвестно.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.