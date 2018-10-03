На сцене театра кукол «Экият» состоится премьера «Принцессы Крапинки»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Татарском государственном театре кукол «Экият» 19 и 20 октября состоится премьера постановки «Принцесса Крапинка» по мотивам сказок голландской писательницы Анни Шмидт в инсценировке Эмиля Гилемханова, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
На сцене кукольного театра волшебную историю воплотит народная артистка РТ Эльвира Гилемханова. Художником выступила Екатерина Спиридонова, музыку к спектаклю написал заслуженный деятель искусств РТ Юрий Чаплин.
Спектакль удивит зрителя своей сценографией. В постановке используются необычные декорации, очаровательные куклы, интересные сюжеты, красивое музыкальное сопровождение. Спектакль рассчитан на зрителей старше трех лет.