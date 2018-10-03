Зинэтула Билялетдинов: После смены тренера «Динамо» изменит свою игру

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов считает, что с назначением Владимира Крикунова на пост главного тренера московского «Динамо» игра бело-голубых изменится.

Первый матч выездной серии казанцы проведут как раз против «динамовцев» в Москве. «В „Динамо“ сменился тренер, и я думаю, что они изменят свою игру. Назначение Крикунова? А как я должен реагировать? Это решение руководства „Динамо“, они его приняли. Володя (Воробьев) работал неплохо. Насколько я знаю, его оставили. Думаю, это правильное решение — он молодой тренер, ему нужно время. Сейчас он будет работать с опытным тренером», — заявил Билялетдинов.

По словам специалиста, матчи с «Локомотивом» и «Северсталью» также будут непростыми. «„Локомотив“ — очень сильная команда. Череповец („Северсталь“) тоже борется, не все у них получается, но они борются и пытаются укусить. Серия будет непростая, мы готовимся к этим играм. Свитов? Он пока не готов, но тренируется много. Как только он будет в порядке, мы будем его использовать. Попов сыграл три матча за „Барс“, и отзывы о нем были хорошие. Он в порядке», — добавил главный тренер.

«Ак Барсу» предстоит выездное турне из трех встреч: 4 октября казанцы в Москве сыграют с «Динамо», два дня спустя в гостях поборются с «Локомотивом» и завершат выезд игрой в Череповце против «Северстали». Ближайший домашний матч «барсы» проведут 11 октября, в Казань приедет московский «Спартак».

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