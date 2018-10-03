ГБКЗ им. С. Сайдашева представил новую абонементную программу «Детский мир»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Государственный большой концертный зал им. С. Сайдашева подготовил новую абонементную программу «Детский мир». Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказала Лада Лабзина, замдиректора ГБКЗ РТ по концертной работе.

В новом сезоне ГБКЗ подготовил пять абонементных программ, среди которых уже ставшие брендом — «Музыка при свечах» (камерная музыка в исполнении Струнного квартета РТ) и «Хоровой кроссовер» (цикл концертов Государственного камерного хора РТ).

«Каждый концерт серии, пусть даже под старым названием — это всегда новая концертная программа, которая готовится коллективом для исполнения», — отметила Лабзина. Она добавила, что ГБКЗ осознанно не меняет название программ, потому что слушатели могут отследить по ним концерты понравившихся коллективов.

Также ГБКЗ подготовил три воскресные программы для детей и их родителей: «Сказки органного королевства», «Песочные истории» (концерт с песочной анимацией) и «Детский мир».

«Абсолютно новый абонемент для всей семьи — "Детский мир". Именно в нем, в этом абонементе, будет встреча на сцене, взаимодействие маленьких, юных музыкантов и профессиональных музыкантов. Это будет с участием музыкальных школ Казани», — пояснила замдиректора ГБКЗ РТ по концертной работе.

Зал ГБКЗ построен в 1996 году, с 2000-го носит имя основоположника татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева. В составе концертного комплекса — большой зал на 700 мест и камерный зал на 70 мест. ГБКЗ является базовой концертной и репетиционной площадкой для Государственного камерного хора РТ и Государственного струнного квартета РТ.

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