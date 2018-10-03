Билялетдинов - журналисту: «Вы неправильно задаете вопросы»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов раскритиковал журналиста после открытой тренировки команды, назвав один из вопросов некорректным.

Во время тренировки форварды Станислав Галиев и Владимир Ткачев тренировались в белых майках: обычно эти игроки не выходят на лед в следующем матче. «Да майки поменяли просто: были красные — стали белые. Попов и Зарипов во втором звене? А почему вы так решаете — кто второе, кто третье? Вы неправильно вопросы задаете. Я иногда четвертое (звено) выпускаю первым, первое — вторым. Сыграют ли они вместе? Будем надеяться. Галиев и Ткачев будут тренироваться. Возможно, они не будут играть. Вратари? Все будут играть», — отметил Билялетдинов, отвечая на вопросы по составу команды.

«Ак Барсу» предстоит выездное турне из трех встреч: 4 октября казанцы в Москве сыграют с «Динамо», два дня спустя в гостях поборются с «Локомотивом» и завершат выезд игрой в Череповце против «Северстали». Ближайший домашний матч «барсы» проведут 11 октября, в Казань приедет московский «Спартак».

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