(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). «Деловое облако» от «МегаФона» и Mail.ru Group: новые инфраструктурные возможности для компаний МСБ.

«МегаФон» при технической поддержке Mail.ru Cloud Solutions представляет «Деловое облако» — корпоративное решение категорий Infrastructure as a Service (IaaS) и Platform as a Service (PaaS).

Решение создано на базе Mail.ru Cloud Solutions и включает в себя комплекс сервисов: виртуальные платформы, облачные хранилища, базы данных, графические карты и сервисы для анализа больших данных.

Гибкая и масштабируемая облачная инфраструктура построена на базе технологии с открытым кодом и позволяет повысить эффективность процессов, связанных с разработкой, тестированием приложений и хранением данных, запуском новых продуктов, a также помогает сократить затраты на поддержку IT-инфраструктуры. Пользователи «Делового облака» могут выбирать нужные сервисы и подходящую конфигурацию в личном кабинете — от количества задействованных процессоров до гигабайт, необходимых для хранения. Оно позволяет проводить сложные вычисления, работать с большими объемами информации и высоконагруженными приложениями — веб-сайтами, играми, любыми программами.

«Мы видим, что потребность бизнеса в облачных платформах растет. По данным Forrester Russia, порядка 60 процентов компаний крупного, среднего и малого бизнеса готовы использовать облачные решения. Вместо того, чтобы покупать железо, софт, стойки в дата-центрах, теперь компании по мере необходимости приобретают эти ресурсы как услугу, а также набор сервисов, которые облегчают разработку и развертывание облачных приложений. Чтобы ответить на рост потребностей бизнеса, мы представляем доступное и удобное решение для корпоративных клиентов „Деловое облако“, которое полностью решает вопрос с вычислительными ресурсами и обеспечивает непрерывность бизнеса, — прокомментировал Олег Алексеев, руководитель по услугам для корпоративного бизнеса „МегаФона“. — Кроме того, мы предлагаем удобную модель оплаты — клиент платит только за фактически использованные ресурсы (Pay as you go)».

Облачная платформа оснащена надежной системой шифрования данных, защитой от DDoS-атак, двухфакторной аутентификацией. Дополнительно защитить критически важные данные и бизнес в целом возможно за счет тройной репликации данных, балансировщика нагрузки и ЦОДов уровня Tier Ill.

Воспользоваться всеми ресурсами можно через интуитивно понятный портал самообслуживания, командную строку или через открытые API, которые дают возможность управлять инфраструктурой из приложения и использовать облачные мощности «МегаФона» в сложных интеграционных решениях. Специалисты «МегаФона» обеспечивают поддержку в режиме 24/7 и могут оперативно ответить на любые вопросы об услуге по e-mail, телефону и в мессенджерах.

«Появление на рынке IaaS нового продукта от сильного игрока положительно отразится на развитии всей отрасли и позитивно скажется на популяризации облачного рынка в целом, — отметил руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егор Ганин. — Для Mail.Ru Group партнерство символизирует начало нового этапа в развитии IaaS и PaaS-платформы Mail.Ru Cloud Solutions — с сегодняшнего дня это технологический поставщик платформ для построения независимых облачных решений в различных сферах».

Узнать подробнее о решении и оставить заявку на подключение можно здесь.

Дополнительная информация.

Объем российского рынка облачных услуг.

По данным экспертов IDC, в 2017 году объем российского рынка облачных услуг составил порядка 663 миллионов долларов, и это почти на 50 процентов больше, чем в 2016 году. По прогнозам аналитиков, в 2018 году рынок увеличится еще на 20 процентов, а к 2022 году его объем может составить порядка 1,5 миллиарда долларов.

Отраслями, которые наиболее активно стали перемещать свой бизнес в облака и увеличили долю пользователей в 2 раза, стали предприятия оптовой и розничной торговли, бытовых услуг (с 10,4 процента до 20,7 процента), компании пищевой промышленности (с 11,1 процента до 24,5 процента), транспортные и логистические компании — (с 12,3 процента до 29,6 процента)[3].