Жители Татарстана за три дня купили почти 100 новых iPhone

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Жители Татарстана за три дня скупили почти 100 новых iphone. Статистику продаж iPhone XS Max и iPhone XS составил оператор фискальных данных.

Продажи нового гаджета от Apple стартовали в России 28 сентября 2018 года. С этого момента жители республики приобрели 92 новых iPhone. Тем самым Татарстан стал четвертым в списке регионов, где iPhone пользуется особым спросом.

Топ продаж новых устройств возглавила Москва и Московская область, там было продано 958 смартфонов. Далее с большим отставанием идут жители Санкт-Петербурга, где за три дня был продан 101 гаджет. На третьем месте рейтинга расположилась Свердловская область, где новый iPhone купили 95 человек.

Согласно статистике, больше половины покупателей предпочли более дорогую модель – iPhone XS Max. Цена на нее варьируется в районе 105 тысяч рублей, на iPhone XS – 93 тысячи рублей.



Всего в России было продано 2163 новых модели iPhone на общую сумму 217,2 млн руб. Максимальное количество телефонов, проданных в одни руки в одном чеке составило 40 и 23 штуки.

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